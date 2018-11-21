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Spor

Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

21 Kasım 2018 20:03

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürerken, antrenmana milli takımlarda olan; Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco ve Güven katılmadı. 
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başlarken, pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı ile devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçlarıyla ise sona erdi. 
Öte yandan, U-21 Takımı\'ndan Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve U-19 Akademi Takımı\'ndan Rıdvan Yılmaz siyah-beyazlı ekibin antrenmanında yer aldılar. 
Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın saat 14.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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