Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürerken, antrenmana milli takımlarda olan; Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco ve Güven katılmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başlarken, pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı ile devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçlarıyla ise sona erdi.

Öte yandan, U-21 Takımı\'ndan Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve U-19 Akademi Takımı\'ndan Rıdvan Yılmaz siyah-beyazlı ekibin antrenmanında yer aldılar.

Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın saat 14.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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