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Spor

Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

15 Kasım 2018 20:58

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Bu arada, U-21 takımından; Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz da çalışmalarda yer aldılar. 
Siyah-beyazlı ekip, Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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