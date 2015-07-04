Beşiktaş Andreas Beck’i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Alman oyuncu Andreas Beck ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'dan transfer edilen Andreas Beck için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Alman sağ bek duyduğu heyecanı dile getirirken, "Yeni bir dönem başlıyor benim için. Beşiktaş'ın bir parçası olmaktan çok mutluyum. Transferde Tayfun Korkut'un da büyük payı oldu. Beşiktaş'ta zaferler kazanmak, kupalar kaldırmak istiyorum" dedi.

Törene katılan yönetici Erdal Torunoğulları ise "İmza töreninde ilk olarak söz alan Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, "Sağ bekimizi aldık, soyismi gibi bek. Beck ile 3+1 yıllık sözleşme yaptık. Oyuncumuz 1.1, 1.2 ve 1.3 milyon Euro yıllık ücret alacak. Son 2 yıldır doğru işler yapıyoruz. Geçen sezon transferi son gününde Jose Sosa'yı, devre arasında da Tolgay'ı aldık. Elimizdeki bütçeyle en iyi transferleri yapacağız" açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından Andreas Beck, 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşmeye imza attı. 28 yaşındaki futbolcuya ilk 3 yıl toplam 3 milyon 600 bin Euro garanti ücret ödenecek.