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Spor

Kartal'ın yeni sağ 'Beck'i': Andreas Beck

Beşiktaş, Alman ekibi Hoffenheim'in sağ beki Andreas Beck ile 3 yıllığına anlaştı

30 Haziran 2015 13:10

Siyah-Beyazlı ekip, Almanya 1. Ligi takımlarından Hoffenheim'in sağ beki Andreas Beck ile 3 yıllığına anlaştı. Beşiktaş,Rus asıllı Alman futbolcu için Hoffenheim'e 1.7 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. 28 yaşındaki savunma oyuncusuna ise yılda 1.2 milyon Euro verileceği aktarıldı.

 

Almanya Milli Takımı'nda da oynuyor

 

Ntvspor.net'te yer alan habere göre, Hoffenheim’de kaptanlık pazubandını takan Andreas Beck geçen sezon 36 resmi maçta forma giyerken 4 asist yaptı. Alman oyuncunun kulübüyle 2017 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

Rusya'da dünyaya geldi, kariyerine Almanya'da başladı

 

Andreas Beck, 13 Mart 1987’de Rusya’da dünyaya geldi. Çocuk yaşta ailesiyle beraber karavanla Almanya’ya göç eden Beck, futbol kariyerine de 14 yaşında başladı.

2000-05 arasında Stuttgart altyapısında top koşturan 28 yaşındaki futbolcu, 2006-08 arası A takıma yükselip, bir Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.

2008’de Hoffenheim’a transfer olurken, 2015 yılına kadar 216 lig karşılaşmasında oynadı ve 3 gol attı. Sağ bekte görev alan başarılı futbolcu, bu süre zarfında da takımının kaptanlığını yaptı. Almanya Milli Takımı’nı seçen Beck, 2009 yılından bu yana 9 milli maça çıktı.

 

 

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