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Spor

Beşiktaş, Alpagut Özeren'e imzayı attırdı

Geçen sezon U19 Elit Ligi'nde 18 maça çıkan Özeren, 8 gol attı

17 Eylül 2020 09:05

Beşiktaş, 19 Yaş Altı takımında forma giyen Alpagut Özeren'i profesyonel yaptı.

Alpagut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübüm Beşiktaş ile 2 senelik profesyonel sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Başta ailem olmak üzere hakkımda emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

28 Eylül 2000 Marmaris doğumlu Behiç Alpagut Özeren, kariyerine Marmarisspor'da başladı. 2013'te Altınordu'ya giden ardından Marmaris'e dönen 19 yaşındaki forvet, 2018'de Mecidiyeköy'e geldi. Genç futbolcu geçen sezonun başında Beşiktaş'ın altyapısına transfer oldu.

Geçen sezon U19 Elit Ligi'nde 18 maça çıkan Özeren, 8 gol attı.

 

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