Beşiktaş Almanya'da

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil : \"Stres veya korku yok ama maç heyecanı her zaman var\"

\"En ufak hadise kulübümüze zarar verir\"

Ali DANAŞ / LEIPZIG, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son hafta karşılaşmasında RB Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Almanya\'ya ulaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan kalkan özel uçakla 2.5 saatlik yolculuk yapan siyah-beyazlılar için Leipzig Havalimanı\'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Teknik heyet ve futbolcular pasaport kontrolünün ardından normal çıkış yerine farklı bir terminalden çıkartılarak otobüse bindirildi ve otele götürüldü. Yöneticiler ise normal prosedüre göre geliş kapısından çıkarıldı.

Gruptan çıkmayı iki hafta önce garantileyen Beşiktaş kafilesinde Pepe, Ricardo Quresma, Atiba Hutchinson, Ryan Babel, Tolgay Arslan ve Gökhan Gönül yer almadı.

ÜRKMEZGİL: \"STRES VEYA KORKU YOK AMA MAÇ HEYECANI HER ZAMAN VAR\"

Leipzig Havalimanı\'nda Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil de kısa bir açıklama yaptı.

Ürkmezgil, \"Gruptan lider çıkmanın verdiği bir keyifle buraya gelsek de, aynı zamanda galibiyet için de buradayız. Stres ve korku yok ama maçın heyecanı her zaman vardır\" dedi.

Önemli isimlerin kadroya alınmaması ile ilgili konuşan Ahmet Ürkmezgil, \"Bu çok normal. Üç kulvarda birden gittiğiniz zaman tüm oyuncuları kullanmak zorundasınız. Beşiktaş\'ta yedek - as ayrımı zaten yok. Hocamız oyun şekline göre herkesi formda tutmaya çalışıyor. Şimdi şans bulamayan oyuncularımız için de büyük bir şans olacak, böyle bir maçta oynayabilmek\" ifadelerini kullandı.

\"EN UFAK HADİSE KULÜBÜMÜZE ZARAR VERİR\"

Ürkmezgil son olarak Beşiktaşlı taraftarlarının Leipzig maçında tribünde yer alamayacak olmasına değinirken, \"İnsanlar maçın heyecanına kendilerini kaptırıp kötü şeyler yapabiliyor ve bunun acısını da kulüp çekiyor. Şu anda önemli bir noktadayız. En ufak hadise kulübümüze büyük zarar verir. Umarım böyle bir sıkıntı olmaz. Buna rağmen biz tüm önlemlerimizi aldık. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmaz\" diyerek sözlerini noktaladı.

