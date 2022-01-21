Beşiktaş, Alex Teixeira'yı gözden çıkardı

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutla transfer ettiği Alex Teixeira, beklentilerin altında kaldı. Beşiktaş yönetimi, Teixeira'yı devre arasında olmazsa sezon sonunda gönderecek.

Brezilya kulüpleri Flamengo ve Palmeiras’ın talip olduğu 32 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılabilir. Şu ana kadar hem Teixeira hem de Beşiktaş'a resmi bir teklif olmadığı ancak iki kulübün de kısa süre içinde harekete geçeceği ifade ediliyor. Yıldız futbolcudan memnun olmayan Siyah-Beyazlı yönetimin yüksek maaş yükünden kurtulmak için olası bir ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Teixeira 900 bin Euro imza parası ve 2.6 milyon Euro garanti ücret karşılığında 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş yönetimi bonservis beklentisi olmadan Brezilyalı yıldızın gidişine izin vermeyi düşünüyor. Bu sezon 16 resmi maçta forma giyebilen Teixeira 2 gol atabilirken, asist yapamadı.

Beşiktaş yönetiminin yeni sezon planlamasında Teixeira yer almıyor. Sambacı ara transferde gitmezse, sezon sonunda kesin olarak yolcu.