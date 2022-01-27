Beşiktaş, Ajdin Hasic’i Ümraniyespor’a kiraladı

Beşiktaş, Ajdin Hasic’in Ümraniyespor’a kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Bosnalı oyuncu, sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibinin formasını giyecek.

Siyah beyazlılar Ajdin Hasic’i sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiraladı.20 yaşındaki futbolcu 2021 Mart ayında milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 10 ay uzak kaldı. Ümraniyespor Bosnalı oyuncu için Beşiktaş’a kiralama bedeli ödemeyecek.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Hasic! Kulübümüz Beşiktaş’tan Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Hasic’e tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.