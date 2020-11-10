Beşiktaş'a Welinton'dan kötü haber

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, geçtiğimiz hafta oynan Gaziantep SK, maçında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Welinton'un bugün yapılan detaylı sağlık taraması sonucunda kulüp tarafından açıklamada tecrübeli stoperin arka adalesinde 2'nci derece zorlanma olduğu ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın 6 Kasım 2020 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığı maçta, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."