Beşiktaş'a sürpriz teklif

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Bosna Hersekli file bekçisi İbrahim Sehic önerildi.

Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiralanan Loris Karius, Süper Lig sona ermeden alacaklarının ödenmediğini iddia edip kontratını tek taraflı olarak feshetmişti.



Kaleci için girişimlerde bulunan, Volkan Babacan, Sinan Bolat, Joe Hart ve Claudio Bravo gibi isimlerin üzerine yoğunlaşan siyah-beyazlılara son olarak BB Erzurumspor'un Bosna Hersekli kalecisi İbrahim Sehic'in önerildiği bildirildi.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki eldivenin taleplerini dinleyen yönetimin, 400 bin Euro oyuncu maaşı ve 150 bin Euro da menajer ücreti olmak üzere toplamda 550 bin Euro'luk (4.2 milyon TL) geri dönüş aldığı kaydedildi. Görüşmelerin devam ettiği bildirildi.