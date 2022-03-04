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Spor

Beşiktaş'a Pjanic müjdesi

Boşnak oyuncu bu sezon 4 asist yaptı

04 Mart 2022 19:49

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle 3 maçtan bu yana forma giyemeyen kaçıran Miralem Pjanic'in pazartesi akşamı oynanacak Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.

Antalya maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını tamamladığı dönemde Miralem Pjanic'in antrenmanda alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmişti.

Bosnalı oyuncu bu nedenle de ligde Altay ve Sivasspor ile kupada da Kayserispor karşılaşmalarında forma giyememişti.

Bosnalı oyuncunun tamamen iyileştiği bildirildi. Pjanic'in Başakşehir ile pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi. Pjanic bu sezon 16'sı ligde olmak üzere 22 maçta oynadı, gol atamadı, 4 asist yaptı.

Miralem Pjanicbeşiktaşbaşakşehirsüper lig
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