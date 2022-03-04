Beşiktaş'a Pjanic müjdesi

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle 3 maçtan bu yana forma giyemeyen kaçıran Miralem Pjanic'in pazartesi akşamı oynanacak Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.



Antalya maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını tamamladığı dönemde Miralem Pjanic'in antrenmanda alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmişti.



Bosnalı oyuncu bu nedenle de ligde Altay ve Sivasspor ile kupada da Kayserispor karşılaşmalarında forma giyememişti.



Bosnalı oyuncunun tamamen iyileştiği bildirildi. Pjanic'in Başakşehir ile pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi. Pjanic bu sezon 16'sı ligde olmak üzere 22 maçta oynadı, gol atamadı, 4 asist yaptı.