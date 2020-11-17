Beşiktaş'a N’Koudou müjdesi

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Kevin N’Koudou dönüyor. 25 yaşındaki oyuncu Başakşehir maçında forma giyebilecek

Beşiktaş’ın 1 Eylül’de Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve 2.5 aydır sahalardan uzak kalan Fransız oyuncunun tedavisi tamamlandı.

1 hafta boyuncu takımla antrenmanlara çıkan N’Koudou, Siyah Beyazlılar'ın bu hafta oynayacağı Başakşehir maçı kadrosunda yer alacak. Bu sezon, sadece Şampiyonlar Ligi elemesinde oynanan Paok maçında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, Başakşehir karşısında oynaması halinde Süper Lig’de ilk kez görev yapacak.

Tedavisi tamamlanma aşamasına gelen Gökhan Töre de antrenmanlara başlıyor. Bu hafta takımla birlikte çalışmalara çıkacak olan Gökhan, sakatlığının tekrarlamaması durumunda Başakşehir karşısında forma giyebilecek.