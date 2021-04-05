Beşiktaş'a Mensah'tan iyi haber

Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Bernard Mensah antrenmanlara başladı. Ganalı futbolcu, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyebilecek.
Süper Lig’in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş’a Bernard Mensah’tan iyi haber geldi.
Tedavisi tamamlanan Ganalı futbolcu takımla antrenmanlara başladı.
A Milli Takım kampında Covid-19 testleri pozitif çıkan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün karantinaları tamamlanıyor. Maç öncesi yapılacak testlerinin negatife dönmesi halinde 2 oyuncu da maç kadrosuna alınacak.
Sakatlığı süren Vincent Aboubakar’ın ise tedavisi sürüyor.
7 Nisan Çarşamba Vodafone Park’ta oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.