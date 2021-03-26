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Spor

Beşiktaş'a kötü haber; Rachid Ghezzal milli maçta sakatlandı!

Ghezzal’ın durumunun ciddi olup olmadığı henüz bilinmiyor

26 Mart 2021 09:11

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, Cezayir formasıyla oynadığı Zambiya karşılaşmasında sakatlandı.

Afrika Uluslar Kupası H Grubu’nda Zambiya ile karşılaşan Cezayir’in formasını giyen Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig’de asist krallığında zirvede bulunan başarılı futbolcu, 19. dakikada Cezayir’i öne geçiren golü atarken, 25. dakikada Islam Slimani’nin attığı golde de asisti yapan isim oldu.

İlk yarının uzatma dakikalarında bir sakatlık yaşayan Ghezzal ikinci yarıda maça devam edemedi.

Rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında sol bileği burkulan ve ayağının üzerine basmakta güçlük çektiği görülen Ghezzal’ın durumunun ciddi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Rachid GhezzalBeşiktaşIslam Slimaniafrika uluslar kupası
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