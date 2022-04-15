Beşiktaş'a İsveç'ten genç yetenek

Teknik Direktör Valerien Ismael ile anlaşan ve son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek çıkışa geçen Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Sabah'ın verdiği habere göre Beşiktaş, Malmö'nün 19 yaşındaki hücum oyuncusu Sebastian Nanasi ile ilgileniyor.

Siyah-beyazlılar, sol kanadın yanı sıra hücumun farklı bölgelerinde de oynayan İsveçli futbolcu transferi için kulübüyle görüşmelere başladı.

Öte yandan, Malmö kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam eden on numara oyuncusu bu sezon 8 maçta sahaya çıktı ve 435 dakika sahada kaldı.

Sebastian Nanasi kimdir?

Futbola Kristianst altyapısında başlayan 19 yaşındaki genç oyuncu 2018 yılında Malmö'ye transfer oldu. Malmö U19'da ilk olarak forma giyen Nanasi, 2020 yılında Varbergs BoIS takımına kiralık olarak gönderildi.Genç Milli Takım'da oynuyor. Güncel piyasa değeri 500 bin euro olan genç oyuncu on numara mevkisinin dışında sol kanat ve forvet pozisyonunda da görev yapabiliyor.