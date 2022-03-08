Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi iki iyi haber

Beşiktaş'ta sakatlıkları düzelen Souza ve Vida takıma katıldı. İki oyuncu da Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlılarda tedavileri tamamlanan Souza ve Vida, takımla antrenmanlara başladı.
İki futbolcu da derbi kadrosunda yer alacak. Pjanic ve Oğuzhan’ın sakatlıkları sürüyor. Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Welinton’un tedavisi başladı.
Pjanic ve Oğuzhan’ın yanı sıra Brezilyalı oyuncu da derbide forma giyemeyecek.
3 ay süren tedavisinin ardından çalışmalara başlayan N’Koudou’nun durumu ise belirsiz. Fransız oyuncunun derbi kadrosunda olup olmayacağı maç öncesi yapılacak son antrenmanda netlik kazanacak.
Pazartesi günü Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi saat 20:00’de başlayacak.