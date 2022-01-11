Beşiktaş'a eksiklerden iyi haber

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Siyah beyazlılarda, birçok futbolcunun bu maçla takıma dönmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta, Gaziantep Futbol Kulübü maçı mesaisi sürüyor.

Siyah beyazlılarda, Koronavirüs testi pozitif çıkan Önder Karaveli'nin ve yardımcılarının karantina süreci devam ediyor.

Takımı bu mücadeleye, Çaykur Rizespor maçında sahaya çıkan Halim Okta hazırlıyor.

Sakatlık ve hastalıklar nedeniyle Rize deplasmanında birçok oyuncusundan yararlanamayan Beşiktaş'ın, eksiklerine kavuşması bekleniyor.

Covid-19 testi pozitif çıkan isimlerin yanı sıra semptomu olan isimlerin de iyileşme sürecine girdiği ve Gaziantep Futbol Kulübü maçında forma giyebilecekleri öğrenildi.

Siyah beyazlılarda, Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında savunma hattının ortasında değişiklik yaşanacak. Vida ve Montero'nun cezalı olması nedeniyle Necip ve Serdar Saatçı'nın bu bölgede görev yapabileceği ifade edildi.

Necip'e orta alanda şans verilmesi halinde Serdar'ın yanında Welinton'un yer alacağı belirtildi. Diğer yandan yönetimin, bu süreçte takıma destek vereceği gelen haberler arasında.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek takımın yanında olacağı kaydedildi.