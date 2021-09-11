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Spor

Beşiktaş'a Cyle Larin ve Atiba şoku!

Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Salih Uçan ve Umut Meraş da forma giyemeyecek

11 Eylül 2021 09:25

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ile Cyle Larin, Yeni Malatyaspor maçında forma giymeyecek. İki oyuncu Kanada Milli Takımı'ndan geç döndükleri için karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bu akşam (11 Eylül Cumartesi) oynanacak maç Vodafone Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş'ta Atiba ile Larin'in dışında kırmızı kart cezalısı Salih Uçan ile sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Umut Meraş forma giymeyecek.

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