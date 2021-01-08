Beşiktaş'a Bernard Mensah'tan kötü haber

Beşiktaş, Ganalı orta saha Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlılarda Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından sakatlandığı belirtilen Bernard Mensah'ın yapılan incelemeler sonrasında son durumu belli oldu. Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi. Oyuncunun Hatayspor maçında oynayıp oynamayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

İşte Beşiktaş'tan yapılan Bernard Mensah açıklaması:

"Çaykur Rizespor ile oynanan müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Mensah’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."