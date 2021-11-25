Beşiktaş'a 2 gol atmıştı; Haller, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda dün oynanan maçta Beşiktaş'a 2 gol atan Sebastien Haller, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Beşiktaş, C Gbubu 5. hafta maçında Ajax'ı konuk ederken Haller karşılaşmaya yedek başladı. Vodafone Park'taki mücadeleye ikinci yarıda dahil olan 27 yaşındaki oyuncu 54 ve 69. dakikada attığı gollerle takımını üstünlüğe taşıdı.

Haller böylece bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı 5 maçta 9 gole ulaştı. Fransa doğumlu oyuncu, Sporting'e karşı 4, Beşiktaş'a 3, Borussia Dortmund'a ise 2 gol kaydetti. Bu alandaki rekor daha önce ilk 5 maçında 8 gol kaydeden Erling Haaland'a aitti.

Sbastien Haller, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde ilk beş maçının her birinde gol atan ilk Ajax oyuncusu oldu.

Gol krallığı

Sebastian Haller, Şampiyonlar Ligi’nde 9 golü bulunan Robert Lewandowski’yi yakaladı.

Beşiktaş maçı öncesinde 7 golle, krallık yarışında 2. sırada bulunan Fildişi Sahilli futbolcu gol sayısını 9’a çıkardı ve ilk sırada yer alan Robert Lewandowski’yi yakaladı.