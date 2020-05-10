Beşiktaş 7 yıl sonra sponsor arıyor

2013’te 5 yıllığına sponsor olan ve daha sonra 2 kez anlaşmayı yenileyen Vodafone, son sözleşmede yer alan artı 1 yıl opsiyon hakkını kullanmayacağını bildirdi. Siyah beyazlı yönetim bunun üzerine forma göğüs reklamı için sponsor arayışına başladı.

Hürriyet’ten İsmail Er’in haberine göre, 2013’te 15 yıllığına stada isim sponsoru olan Vodafone, 5 yıl süreyle de forma göğüs sponsorluğunu üstlenmişti. 5 senenin dolmasının ardından 2017’de 10 milyon dolar artı KDV karşılığında 2 yıllık sözleşme yenileyen taraflar, Temmuz 2019’da bir kez daha masaya oturdu. Bu kez yıllık 18 milyon TL’den 1+1 yıllık yeni bir anlaşma yapılırken, opsiyon hakkı da Vodafone’a verildi. Geçtiğimiz günlerde Vodafone, opsiyon hakkını kullanmayı düşünmediğini bildirdi. Karar kesin olmasa da yeni arayışlara başlayan Beşiktaş ilk etapta uzun yıllardır iş birliği yaptıkları firmalarla görüşecek. Vodafone’un 7 yılda forma göğüs sponsorluğu için toplamda 30 milyon doları aşkın ödeme yaptığı ifade ediliyor.

Test sonuçlarının ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde olağanüstü hal ilan edildi. Siyah beyazlı futbolcuların paniğe kapılmaması için pazartesi ve salı günü yapılacak 2 antrenman iptal edildi. Siyah beyazlı oyuncular ve teknik heyet çarşamba günü ise Acıbadem Hastanesi’nden gelecek görevlilerce testten geçirilecek.