-BEŞİKTAŞ: 5 - BUCASPOR: 1 İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçta Beşiktaş, Bucaspor'u 5-1 yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı. 46. dakikada Almeida'nın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan İsmail, kaleci Londak ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu. Londak, zamanında müdahale ile meşin yuvarlağı ceza alanı dışına gönderdi. 62. dakikada Guti'nin pasında topla buluşan Quaresma, sağdan bomboş pozisyonda ceza alanı içine girdi. Portekizli oyuncunun, kaleye vurmak yerine Almeida'ya vermek istediği meşin yuvarlak, savunmaya çarparak kornere çıktı. 64. dakikada ceza alanı içinde Ersan'ın pasıyla topla buluşan İsmail, son çizgiye indiği anda güzel bir orta yaptı. Kaleciyi geçen meşin yuvarlağı çizgi üstünde önünde bulan Nobre, kafayla filelere göndererek kendisinin ikinci ve takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-0 67. dakikada Beto'nun ceza yayı içinde kullandığı serbest vuruşta, top savunmaya çarparak üstten kornere gitti. 69. dakikada Hilbert'in pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Quaresma'nın sert şutunda, kaleci Londak'ın müdahale ettiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. 73. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Almeida'nın pasında top Erman'a çarptı. Boşta kalan topa müdahale eden Guti, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve farkı 5'e çıkardı: 5-0 75. dakikada Ragıp'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Musa, kaleci Cenk'i geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve farkı 4'e indirdi: 5-1 79. dakikada iyi paslaşan Beşiktaş, yine önemli bir pozisyon yarattı. Topla son olarak ceza alanı içinde son çizgide buluşan Guti, meşin yuvarlağı yerden daha müsait durumdaki Quaresma'ya bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. Beşiktaş, karşılaşmayı 5-1 kazanarak, ligin ikinci yarısına 3 puanla başladı. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Yunus Yıldırım xx, Volkan Narinç xx, Asım Yusuf Öz xx Beşiktaş: Cenk xx, Hilbert xx, İbrahim Toraman xx, Ersan xx, İsmail xx, Simao xxx, Auerilo xx, Guti xxx (Dk. 79 Ernst xx), Quaresma xxx, Nobre xxxx (Dk. 65 Fernandes xx), Almeida xx (Dk. 79 Bobo xx) Bucaspor: Londak x, Kamil x, Koray x, Erman x, Erkan x (Dk. 29 Serkan x), Musa xx, Civar xx (Dk. 41 Mendy x), Leko x, Sercan x (Dk. 68 Cenk x), Ragıp xx, Beto x Goller: Dk. 8 ve 64 Nobre, Dk. 19 (Penaltıdan) ve 73 Guti, Dk. 44 Simao (Beşiktaş), Dk. 75 Musa (Bucaspor) Sarı Kartlar: Dk. 25 Beto, Dk. 30 Civar, Dk. 85 Musa (Bucaspor), Dk. 82 Hilbert (Beşiktaş)