-Beşiktaş 4. tura yükseldi İSTANBUL (A.A) - 11.01.2012 - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Beşiktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 yenerek, 4. tura yükseldi. 47. dakikada Simao'nun sağdan kullandığı korner atışında altıpasta topla buluşan Mustafa, kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı auta attı. 55. dakikada İbrahim'in ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Holosko, ceza alanına girdiği anda sert vurdu. Ancak kaleci Onur, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 63. dakikada ara pasta savunmanın arkasında topla buluşan Serdar, bir anda kaleci Rüştü ile karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, açıyı iyi kapatan Rüştü'nün kafasına çarpan topu Beşiktaş savunması daha sonra kontrol etti. 73. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Fernandes, güzel bir vuruşla topu filelere göndererek, farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 82. dakikada Simao'nun soldan yerden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Almeida, rakibini geçtikten sonra yerden sert vurdu. Ancak kaleci Onur, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. 84. dakikada Kenan'ın, ceza alanı önünden güzel vuruşunda, top direğe çarparak filelere gitti: 2-1 Beşiktaş, son dakikalarında zorlandığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak, 4. tura yükseldi. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Ayhan Akgöz x, Serkan Olguncan xx Beşiktaş: Rüştü Reçber xx, Ekrem Dağ xx, Sidnei xx, Egemen Korkmaz xx, İsmail Köybaşı xx, İbrahim Toraman xx, Necip Uysal xx (Dk. 77 Alves x), Holosko xx, Veli Kavlak xx (Dk. 57 Fernandes xx), Simao x, Mustafa Pektemek x (Dk. 72 Almeida x) Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Onur Bulut xx, Onur Kalafat xx, Cihan Can xx, Ferit Cömert xx, Kenan Aslanoğlu xx, Ramazan Altıntepe xx (Dk. 79 Buğra Erdoğan x), Samet Kumbaşı x, Eren Özen x (Dk. 70 Mithat Yaşar x), Ahmet Devret x, Volkan Yılmaz x (Dk. 85 Ümitcan Batman x), Serdar Deliktaş xx Goller: Dk. 2 Veli Kavlak, Dk. 73 Fernandes (Beşiktaş), Dk. 84 Kenan Aslanoğlu (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor) Sarı Kartlar: Dk. 40 Egemen Korkmaz (Beşiktaş), Dk. 40 Ramazan Altıntepe (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)