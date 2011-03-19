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Spor

Beşiktaş: 4 - Kayserispor: 2

Beşiktaş Kuruluş yıl dönümünde Kayserispor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı.

19 Mart 2011 02:00

T24 - Beşiktaş Kuruluş yıl dönümünde Kayserispor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. Hafta içinde Schuster'in istifa etmesinin ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Tayfur Havutçu böylece ilk galibiyetini almış oldu.

Beşiktaş - Kayserispor (Süper Lig 26. hafta) / 9

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor Fi-YAPI İnönü Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kara Kartallar'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta galibiyeti getiren golleri 61 ve 89'da Hugo Almeida, 69'da Fabian Ernst ve 76'da Ricardo Quaresma'dan geldi. Konuk takımın gollerini ise 22. dakikada Zalayeta ve 81. dakikada penaltıdan Selim Teber kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 39'a çıkararak maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. 43 puanda kalan konuk takım ise 5. sırada yer aldı.


Beşiktaş'a doğum günü hediyesi

Bugün 19 Mart. Beşiktaş'ın kurulduğu yıl olan 1903'ü anımsatan bu tarih (19.03) siyah-beyazlı camia tarafından kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilir. Kayserispor'u deviren Tayfur Havutçu yönetimindeki Kara Kartallar, böylece siyah-beyazlıların kuruluş yıl dönümüde Beşiktaş'a gönül veren herkese galibiyet hediye etmiş oldu.


Rüştü, Necip ve Ambarat cezalı duruma düştü

Karşılaşmanın 80. dakikasında hakem Halis Özkahya'ya verdiği penaltının yanlış olduğu gerekçesiyle itiraz eden Rüştü Reçber ve 83. dakikada rakibine kontrolsüzce sert bir müdahalede bulunan Necip Uysal sarı kartla cezalandırıldılar. Mücadele öncesi kart sınırında bulunan Rüştü ve Necip cezalı duruma düştüler ve siyah-beyazlıların 27. haftada deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçında forma giyemeyecekler.

Ayrıca Kayserispor'da 68. dakikada sarı kart gören Amrabat 27. haftada Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bırakacak.

Stat: Fiyapı İnönü

Hakemler: Halis Özkahya x, İsmail Şencan x, Muhittin Gürses xx

Beşiktaş: Rüştü xx, Ekrem xx, İbrahim Toraman xxx, Ferrari xx, İsmail xx, Quaresma xxx, Ernst xxx, Necip xxx, Simao xxx, Guti xx (Dk. 83 Fernandes ?), Bobo x (Dk. 59 Almeida xxx)

Kayserispor: Souleymanou xx, Savaş xx (Dk. 67 Ömer x), Önder xx, Serdar xx, Hasan Ali xx, Selim x, Abdullah x, Ambrabat xx, Mehmet Eren xx, Zalayeta xx (Dk. 56 Kujovic x), Ziani xx (Dk. 68 Furkan x)

Gol: 21 Zalayeta, Dk. 81 Selim (Penaltıdan) (Kayserispor), Dk. 61 ve 89 Almeida, Dk. 69 Ernst, Dk. 75 Quaresma (Beşiktaş)

Sarı Kart: Dk. 23 Ferrari, Dk. 36 Quaresma, Dk. 45 Ernst, Dk. 81 Rüştü, Dk. 83 Necip, 90 3 Simao (Beşiktaş), Dk. 41 Ziani, Dk. 56 Savaş, Dk. 68 Amrabat (Kayserispor)


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