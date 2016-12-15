Beşiktaş 3 puanı iki golle aldı; Beşiktaş 2-1 Kayserispor

Geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan Süper Lig maçının ardından meydana gelen bombalı saldırı sonrasında Vodafone Arena'da oynanan ilk maçta Beşiktaş, Kayserispor'u ağırladı. Ziraat Türkiye Kupası’nda D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Kayserispor’u 2-1 yendi.

Kayserispor’un golünü 83’te Furkan Yaman atarken Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 70’te Kerim Frei ve 85’te Aboubakar attı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 6 yaparark lider olurken Kayserispor 3 puanda kaldı.

Maçtan notlar





Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Kayserispor Vodafone Arena'da karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ta 10 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen hain terör saldırıları nedeniyle tribün gelirlerinin şehit ailelerine bırakılacağı karşılaşma için yaklaşık 15 bin bilet satıldığı açıklanırken, bilet satışından 650 bin lira ve kulübe yapılan bağıştan 200 bin lira olmak üzere toplamda 850 bin lira hasılat elde edildiği öğrenildi. Beşiktaş Kulübü, bu parayı şehit ailelerine bağışlayacak.



Tüm renkler birlikte

Vodafone Arena'da oynanan tarihi maç için tribünlere çeşitli takımların taraftarı gelerek, hep bir ağızdan teröre lanet okundu. Taraftarlar, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez", "Ne Mutlu Türk'üm Diyene", "Vatan Sana Canım Feda" şeklinde sloganlar yaptı. Taraftarlar ayrıca, karşılaşma öncesi her iki takım futbolcularını da tribünlere çağırdı.

