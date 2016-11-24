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BBC Türkçe

Beşiktaş, 3-0 geriye düştüğü maçta Benfica'yla berabere kaldı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Portekiz'in Benfica takımıyla 3-3 berabere kaldı. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Siyah-Beyazlılar ikinci yarıda üç gol atarak 1 puan aldı.

24 Kasım 2016 02:19

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Portekiz'in Benfica takımıyla 3-3 berabere kaldı.

Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmada Benfica'nın gollerini 10. dakikada Goncalo Guedes, 25. dakikada Nelsinho Semedo ve 31. dakikada Ljubomir Fejsa kaydetti. Siyah-beyazlıların golleri ise 58. dakikada Cenk Tosun, 83. dakikada penaltıdan Ricardo Quaresma ve 89. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, B Grubu'nda puanını 7'ye, Benfica ise 8 puana yükseldi.

Beşiktaş, Benfica karşısında aldığı beraberlikle tur şansını grubun son haftasındaki Dinamo Kiev maçına bıraktı.

Siyah-beyazlı ekip, Benfica ile berabere kalarak Türk takımları arasında, gruplarda ilk beş maçta mağlubiyet yaşamayan ilk takım oldu.

Bu alanda bundan önce en başarılı performansı 2007-2008'de Fenerbahçe göstermişti. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertli takım, 5. maçında Inter'e 3-0 kaybetmişti. Beşiktaş, 5 maçta bir galibiyet ve 4 beraberlik alarak bu rekoru beş maça genişletti.

Gökhan Gönül, siyah-beyazlı formayla ilk kez Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı. Benfica ile yapılan ilk maçta yedek soyunan ve oyuna dahil olamayan tecrübeli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Dinamo Kiev mücadelesinin kadrosunda yer almamıştı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, ırkçılık ve işitme engellilerin sorununa dikkat çekmek için 1 dakika sessiz tezahürat yaptı Maçın başlama düdüğü ile birlikte susarak bir dakika boyunca işaret diliyle "Irkçılığa hayır" ve"Kara Kartal" diye sessiz tezahürat yapan Siyah-beyazlı taraftarlar, ırkçılık ve işitme engellilerin yaşadıkları problemlere dikkat çekti.

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