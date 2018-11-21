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Spor

Beşiktaş: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

İSTANBUL / DHA SALON: Burhan Felek HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Ceren Kestirengöz, Tuğçe Ersan) AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jiniery Martine

21 Kasım 2018 19:23

İSTANBUL / DHA

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener
BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Ceren Kestirengöz, Tuğçe Ersan)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jiniery Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal, Seda Arısoy, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Duygu Düzceler, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Erce Kasapoğlu)
SETLER: 25-22, 25-23, 25-14
SÜRE: 75 dakika (25, 29, 21)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 4\'üncü hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti.
 

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