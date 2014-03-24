Beşiktaş 3 - Akhisar Belediyespor 0

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Akhisar Belediyespor'u Olimpiyat Stadyumu'nda 3-0 mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlıların golleri Veli, Mustafa pektemek ve Atiba'dan geldi. Kartal bu sonuçla puanını 50'ye yükselterek puan tablosunda 2. sıraya yerleşti.

BEŞİKTAŞ : Tolga, Necip, Pedro Franco, Ersan, Motta, Veli, Atiba, Holosko, Oğuzhan, Olcay, Mustafa

AKHİSAR BELEDİYE: Emrah Tuncel, Serkan, Sonko, Merter, Emrah, Kenan, Sertan Ahmet, Güray, Niasse, Mehmet Akyüz

Karşılaşmadan önemli dakikalar

-GOL... 69. dakikada kullanılan kornerde oluşan karambolde Atiba vurdu ve farkı üçe çıkardı... 3-0

-53. dakikada sakatlanan Ersan oyundan çıkarken Jones oyuna giriyor. Beşiktaş'ta Necip, Ersan'ın yerine stopere geçerken Atiba sağ beke kaydı. Jones ise orta sahada...

-Karşılalmada 2. yarıya Beşiktaş başladı.

-İlk yarı sona erdi.

-35. dakikada Ahmet'in sağ kanattan ortasına Kenan dokundu top direği sıyırarak auta çıktı.

-26. dakikada defansın arkasında topla buluşan Holosko şutunu çekti kaleci Emrah son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

-GOL... 8. dakikada soldan Motta'nın ortasına Mustafa Pektemek kafayı vurdu ve farkı 2'ye çıkardı... 2-0

-GOL... 2. dakikada Veli ceza sahası dışından çok sert vurdu ve golü buldu... 1-0

-Maça Akhisarlı oyuncuların vuruşuyla başlandı.

Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Akhisar Belediyespor'u konuk eden Beşiktaş, hedefini mutlak galibiyet olarak belirledi. Ligdeki son 4 karşılaşmada yalnızca Eskişehirspor'u mağlup edebilen siyah-beyazlılar, 1-0'lık Galatasaray yenilgisinin yanı sıra, 23. haftada Medical Park Antalyaspor ile sahasında 0-0, geçtiğimiz hafta da Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ciddi yara aldı.

Sadece kadınlar ve çocuklar izliyor

Eskişehirspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada, tribünlerden yükselen kötü tezahürat sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bir maç seyircisiz oynama cezasına çarptırdığı Beşiktaş, Akhisar Belediyespor'a karşı erkek taraftarından yoksun mücadele etti.

Karşılaşmayı kadınlar ile 12 yaş ve altı çocukların önünde oynayan "Kara Kartallar"da kulüp yönetimi, yapılacak bir saniyelik kötü tezahüratın bile kulübü daha büyük cezaların altına sokacağı konusunda internet kanalıyla uyarıda bulunarak, bu maça gelecek Beşiktaşlıları uyardı.

Akhisar Belediyespor'un İstanbul karnesi

Büyük takımlara karşı kendi sahasında başarılı sonuçlar alan Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Akhisar Belediyespor, kendi evinde Trabzonspor'u 3-0, Galatasaray'ı 2-1 yendi, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti ama Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçlara rağmen yeşil-siyahlıların İstanbul karnesi pek parlak değil.



Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 4-0 kaybeden Akhisar Belediyespor, Galatasaray'a 6-1 yenildi, Kasımpaşa deplasmanından ise 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasını, 36 puanla 7. sırada tamamlayan Hamzaoğlu'nun talebeleri, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verdiği için İstanbul'dan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.