Beşiktaş 3 - 1 Elazığspor

Elazığ'da oynan Beşiktaş - S.B. Elazığspor maçı 3-1 bitti.

Beşiktaş'ın maçın başında yediği karambol golünü Elazığspor'dan Ahmet Görkem Görk attı. Arından 45. dakikada Filip Holosko ile beraberliği yakaladı. 56. dakikada İbrahim Toroman'ın gölü ile öne geçen Beşiktaş, 82. dakikada Manuel Fernandez'in golüyle galibiyetini pekiştirmiş oldu.

Sakatlıkları bulunan İsmail Köybaşı, Almeida, Uğur Boral, Dentinho ve Mustafa Pektemek'i Elazığ deplasmanına getirmeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kardemir Karabükspor maçında sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Tomas Sivok, Roberto Hilbert ve Veli Kavlak'ı ilk on birde sahaya sürdü.

Aybaba, geçen hafta Almeida'nın sakatlanması üzerine kadroya aldığı Sinan Kurumuş'a bu maçta ilk on birde şans verdi. Beşiktaş'ın yeni transferi Mamadou Niang'ın yedek soyunduğu maçta Aybaba, Elazığ'a getirdiği Necip Uysal'ı sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna almadı. Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise sarı kart cezalısı Bilica'nın yerine Ahmet Görkem Görk'e savunmada şans verdi. Sakatlığı bulunan Ivan Sesar'ı kadroya almayan Vural, Kasımpaşa maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Sedat Bayrak'ı ise bu karşılaşmada ilk on birde sahaya sürdü. Vural, kırmızı kart cezası sona eren Marvin'e de ilk on birde görev verdi.

Elazığlı futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta, 12 bin 500 seyirci kapasiteli Atatürk Stadı'nın tribünleri, güvenlik gerekçesiyle boş bırakılan bölüm dışında tamamen doldu. Beşiktaş taraftarları için 763 koltuk ayrıldı.