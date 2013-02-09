T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş 3 - 1 Elazığspor

Beşiktaş deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kazandı

09 Şubat 2013 23:02

Elazığ'da oynan Beşiktaş - S.B. Elazığspor maçı 3-1 bitti.

Beşiktaş'ın maçın başında yediği karambol golünü Elazığspor'dan Ahmet Görkem Görk attı. Arından 45. dakikada Filip Holosko ile beraberliği yakaladı. 56. dakikada İbrahim Toroman'ın gölü ile öne geçen Beşiktaş, 82. dakikada Manuel Fernandez'in golüyle  galibiyetini pekiştirmiş oldu.

Sakatlıkları bulunan İsmail Köybaşı, Almeida, Uğur Boral, Dentinho ve Mustafa Pektemek'i Elazığ deplasmanına getirmeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kardemir Karabükspor maçında sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Tomas Sivok, Roberto Hilbert ve Veli Kavlak'ı ilk on birde sahaya sürdü.

Aybaba, geçen hafta Almeida'nın sakatlanması üzerine kadroya aldığı Sinan Kurumuş'a bu maçta ilk on birde şans verdi. Beşiktaş'ın yeni transferi Mamadou Niang'ın yedek soyunduğu maçta Aybaba, Elazığ'a getirdiği Necip Uysal'ı sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna almadı. Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise sarı kart cezalısı Bilica'nın yerine Ahmet Görkem Görk'e savunmada şans verdi. Sakatlığı bulunan Ivan Sesar'ı kadroya almayan Vural, Kasımpaşa maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Sedat Bayrak'ı ise bu karşılaşmada ilk on birde sahaya sürdü. Vural, kırmızı kart cezası sona eren Marvin'e de ilk on birde görev verdi.

Elazığlı futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta, 12 bin 500 seyirci kapasiteli Atatürk Stadı'nın tribünleri, güvenlik gerekçesiyle boş bırakılan bölüm dışında tamamen doldu. Beşiktaş taraftarları için 763 koltuk ayrıldı.

ETİKETLER

beşiktaşelazığspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24