Beşiktaş 2'nci hazırlık maçında galip geldi

Beşiktaş - Skenderbeu: 3-2

Siyah-beyazlılardan fair-play davranışı

10 günlük Antalya kampı tamamlandı

Ali DANAŞ / ANTALYA, (DHA)

Beşiktaş, Antalya kampının 2\'nci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Skenderbeu ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Beşiktaş\'ın 3-2\'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmaya; Fabricio, Gökhan Gönül, Vida, Mitrovic, Caner Erkin, Necip, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel ve Mustafa Pektemek ilk 11\'i ile başladı.

SİYAH-BEYAZLILARDAN FAİR-PLAY DAVRANIŞI

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 14\'üncü dakikasında Skenderbeu takımından Bajram Jashanica, Lens ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık geçirdi. Oyuncuların büyük bir bölümü o sırada sakatlanan futbolcuya bakarken, Beşiktaşlı Gökhan Gönül maçı başlattı ve devamında da Mustafa Pektemek 16\'ncı dakikada Beşiktaş\'ı 1-0 öne geçiren golü attı. Skenderbeu oyuncularının yoğun itirazları sonrası, Gökhan Gönül\'ün takım arkadaşlarıyla konuşması ve Şenol Güneş\'in de talimatıyla, Beşiktaşlı oyuncuların santradan sonra hareketsiz kalmasıyla Arnavutluk ekibinden Ali Sowe de 17\'nci dakikada boş kaleye topu göndererek durumu 1-1\'e getirdi ve ilk yarı bu skorla bitti.

Beşiktaş 2\'nci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başladı. Mitrovic\'in yerine giren Medel stoperde Vida\'nın partneri olurken, Tolgay\'ın yerine giren Talisca da 10 numara pozisyonuna geçti. Oğuzhan ise bu devrede orta sahada görev yaptı. Bir diğer değişiklik de Babel\'in yerine dahil olan Negredo\'nun santrfora, Mustafa Pektemek\'in de sol forvete geçmesiyle yaşandı. 2\'nci devrede baskıyı artıran siyah-beyazlılar, 52\'nci dakikada yine Mustafa Pektemek\'in golü ile 2-1 öne geçti. 62\'nci dakikada bu kez sahneye çıkan isim Negredo\'ydu ve İspanyol golcü Quaresma\'nın ortasında skoru 3-1\'e getiren golü attı. 89\'uncu dakikada Skenderbeu\'dan Sabien\'in attığı penaltı golü, skoru belirledi ve maç 3-2 Beşiktaş\'ın üstünlüğü ile sona erdi.

10 GÜNLÜK ANTALYA KAMPI TAMAMLANDI

Beşiktaş, Skenderbeu maçı ile beraber 10 günlük Antalya kampını tamamladı. Maçın ardından Antalya Havalimanı\'na geçecek olan siyah-beyazlılar, özel uçak ile İstanbul\'a dönecek ve 2 gün izin yapacak. Beşiktaş ikinci yarı hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri\'nde devam edecek.

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Haber Kodu: 180112208