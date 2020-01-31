Beşiktaş, 18 yaşındaki genç futbolcu ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, sezon başından bu yana takımda yer alan 18 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersekli oyuncu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic ile 30.01.2020 tarihinde 4,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Bir önceki yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3 milyon 375 bin avro iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2 milyon 475 bin avroya indirilmiştir. Futbolcumuz ve ailesine görüşmelerimiz esnasında göstermiş oldukları olumlu ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle teşekkür eder, Ajdin Hasic'e Beşiktaş'ımızda başarılar dileriz."