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Spor

Beşiktaş, 115. yılını kutluyor: Dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu, en onurlu gündür 19 Mart

İşte satışa çıkan nostaljik formalar

19 Mart 2018 16:14

Başkan Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu, en onurlu gündür 19 Mart. Bugün, kulübümüzün 115. kuruluş yılını kutluyoruz. Beşiktaş'ı 115 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur. 115 yıldır yaşattığı gelenekleriyle Türkiye'nin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaş'ımız, gücünü taraftarlarımızdan almaktadır. Taraftarımızın takdiri hak eden desteğiyle ne kadar övünsek az kalır. Beşiktaş'ta bir aile ortamına sahibiz. Yöneticisinden kulüp çalışanlarına, teknik ekiplerimizden sporcularımıza kadar güzel bir ahenk içindeyiz."

Beşiktaş'ın bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline geldiğini aktaran Orman, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın şanlı tarihine, yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılarla dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak, global bir marka haline gelmek için hep beraber omuz omuza, yılmadan, azimle çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübünün başkanı olarak kulübümüzün 115. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlıları en içten dileklerimle kutluyor, Beşiktaş'ımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle, şükranla anıyorum."

Nostaljik formalar satışta

Beşiktaş Kulübü, 115. kuruluş yıl dönümüne özel nostaljik forma satışa sundu.

Siyah-beyazlı kulübün tarihinde yer alan nostaljik formalardan esinlenerek üretilen forma, 99,99 liradan Kartal Yuvası mağazalarından satışa çıktı.

İşte 115. yıla özel çıkan formalar

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