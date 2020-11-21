Beşiktaş, 10 kişi kalan Başakşehir'e acımadı: 3-2

Beşiktaş, Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'i 3-2'lik skorla evinde devirdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmadan Atiba Hutchinson, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın (pen.) golleriyle 3-2 galip ayrıldı. Mehmet Topal'ın kırmızı kart görmesiyle 72. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Başakşehir'in gollerini Fredrik Gulbrandsen attı.