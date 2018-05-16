Beşiktaş 10 futbolcudan yoksun çalıştı

ALİ DANAŞ / İSTANBUL - DHA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenman; izinli, sakat ve transfer görüşmesine giden oyuncuların sayısının 10\'u bulmasıyla oldukça eksik bir kadro ile yapıldı.

Sakatlıklarından dolayı izin alarak Portekiz\'e giden Pepe ve Quaresma, transfer görüşmesi yapmak için Çin\'e giden Tosic, tedavi olan Alvaro Negredo, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson ve dişini çektiren Oğuzhan Özyakup idmanda yer almadı.

Hafif tempoda geçen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Takım toplantısının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular, ikinci bölümde top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00\'de yapacağı idman ile devam edecek.

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