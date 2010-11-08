Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 1

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta kapanış maçında Beşiktaş İnönü Stadı'nda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı.



Kartal'ın golü 85. dakikada İsmail Köybaşı'dan gelirken, konuk ekibin golünü 76. dakikada Ersen Martin kaydetti.



Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından ligde 17 puanla 8. sırada yer alırken, 3 puanlı Kasımpaşa 18. sırada yer aldı.





GUTİ PENALTI KAÇIRDI



Mücadelenin 90+4. dakikasında Nihat ceza sahası içine girdikten sonra yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanmak üzere topun arkasına gelen Guti'nin çektiği şutu kaleci Tolga çıkardı. Siyah-beyazlılar son dakikada mutlak bir golü kaçırmış oldu.





QUARESMA UZUN SÜRE SONRA SAHADA



Beşiktaş'ın 30 Eylül 2010 tarhinde Rapid Wien karşısında oynadığı Avrupa Ligi L Grubu maçının 32. dakikasında sakatlanan siyah-beyazlı ekibin Portekizli yıldızı Quaresma, uzun bir aradan sonra ilk kez formasını sırtına geçirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Quaresma oynadığı futbolla beğeni topladı.





KASIMPAŞA GALİBİYETE HASRET



Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 8 yenilgi ve 2 beraberlik alan Kasımpaşa kötü gidişe 11. haftada da 'Dur' diyemedi ve 3 puanla tanışma umutlarını Sivasspor maçına bıraktı. Yılmaz Vural'ın takımı ligde son galibiyetini geçtiğimiz sezonun 33. haftasında evinde Diyarbakırspor karşısında almıştı.





