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Spor

Beşiktaş: 0 Kayserispor: 2

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu.

15 Ekim 2011 03:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Kayserispor'un gollerini Troisi ve Furkan atarken, Faslı oyuncu Amrabat güzel futbolu ve iki asistiyle maça damgasını vurdu. Maç boyu oynadığı kötü futbolla dikkat çeken Beşiktaş, taraftarının tepkisine neden oldu.



İnönü'deki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, 6 maç sonunda 10 puanda kalırken, Kayserispor puanını 7'ye yükseltti. Beşiktaş ligin 7. haftasında Mersin İdmanyurdu'na konuk olurken, Kayserispor sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.


İnönü'de hüsran

Siyah-Beyazlı ekip bu sezon İnönü Stadı'ndaki ilk puan kaybını Kayserispor'a karşı yaşadı. İlk iki maçında Antalyaspor ve Ankaragücü'nü deviren Beşiktaş, Kayserispor karşısında aldığı mağlubiyetle taraftarını üzdü.


Guti'ye tepki

Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda ilk kez Beşiktaş forması giyen İspanyol yıldız Guti Hernandez, etkisiz oyunu ve hatalı paslarıyla dikkat çekti. Fizik olarak henüz hazır olmadığını gösteren Guti, hızlı gelişen Kayseri ataklarında geriye dönmekte güçlük çekti. 70. dakikada yerini Holosko'ya bırakan Guti'ye, oyundan çıkarken Beşiktaş taraftarı tepki gösterdi.


Toraman'ın burnu kırıldı

Karşılaşmanın 78. dakikasında Kayserispor ceza sahası içinde talihsiz bir olay yaşandı. Sağ kanattan gelen ortaya kafa vurmak isteyen Toraman, Kayseri kalecisi Gökhan'ın sert müdahalesiyle yerde kaldı. Burnuna aldığı sert müdahaleyle acılar içinde yerde kalan Toraman'ın, yapılan ilk müdahalenin ardından burnunda kırık olduğu tespit edildi.


Furkan 2'de 2 yaptı

Kayserispor'un ilk golünü atan Furkan Özçal, Kayserispor formasıyla ligde çıktığı ikinci maçında ikinci golünü attı. 1990 doğumlu genç oyuncu, Amrabat'ın güzel asistinde bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi.


Ofsayta takıldı

Karşılaşmanın 59. dakikasında Kayserispor'un bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Sağ çaprazdan Amrabat'ın vuruşu Cenk'ten döndü, pozisyonu takip eden Furkan'ın kafa vuruşu ağlara gitti ancak maçın hakemi Özgür Yankaya, bu golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.


Zorunlu değişiklik

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Rüştü Reçber, ilk yarıda cezasahası içinde yaşanan bir pozisyonda sol dizinden sakatlık geçirdi. Dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu belirlenen Rüştü, ikinci yarının başında yerini Cenk Gönen'e bıraktı.


'Sizinleyiz'

Beşiktaşlı taraftarlar, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan yönetici Serdal Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu ve Protokol Müdürü Ahmet Ateş'e destek verdi. Adalı, Havutçu ve Ateş'in fotoğraflarının bulunduğu dev pankart, kapalı tribüne asılırken, pankartta ''Sizinleyiz'' yazısı yer aldı.


Tribünler boş kaldı

Beşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. İstanbul'daki soğuk ve yağışlı hava nedeniyle tribünlerde boşluklar göze çarparken, karşılaşmayı 15 bine yakın sporsever izledi. Bu arada, az sayıda Kayserispor taraftarı da kendilerine ayrılan eski açık tribünden takımlarını destekledi.


Başsağlığı mesajları

Beşiktaşlı taraftarlar, annesi Tenzile Erdoğan'ı kaybeden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için pankartlar açıp başsağlığı dilediler. Kapalı tribünde ''Cennet annelerin ayakları altındadır, mekanın cennet olsun Tenzile Anne'' ve ''Sayın Başbakanımız başımız sağ olsun annenizin cenneti mekan olsun'' pankartları açıldı. Bu arada, 15 gün önce babasını kaybeden Kayserispor kalecisi Gökhan Değirmenci için Beşiktaş taraftarları, ''Başın sağ olsun Gökhan Değirmenci'' diye pankart açtı. (Habertürk)


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