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Spor

Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Çakır

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşılaşacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır olacak

16 Aralık 2018 20:18

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş ile Trabzonspor\'un karşılaşacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem\'i (VAR) Cüneyt Çakır olacak.
Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında bugün saat 19.00\'da Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakanın VAR hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan listede, karşılaşmada VAR hakeminin Cüneyt Çakır olacağı, AVAR olarak ise Serkan Çınar ve Kemal Yılmaz\'ın görev yapacağı ifade edildi.
Bu arada karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler\'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

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