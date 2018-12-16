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Spor

Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek

16 Aralık 2018 21:15

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park\'ta oynanacak mücadele saat 19.00\'da başlayacak. Dev maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler\'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.
Beşiktaş ve Trabzonspor\'un ilk 11\'leri şu şekilde:
BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Ljajic, Lens, Güven Yalçın
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega

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