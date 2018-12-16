Beşiktaş - Trabzonspor maçından notlar

- Beşiktaş\'ta eksikler azalıyor

- Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Mehmet Tutulkan\'ın ailesini ağırladı

- Atiba\'dan rekor, Necip\'ten 2\'nci dalya

- Şenol Güneş\'ten 3 değişiklik

- Ünal Karaman ilk 11\'ini bozmadı

- Olcay Şahan, Süper Lig\'de ikinci kez dalya diyecek

Ali DANAŞ - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor\'u konuk etti. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda son oynanan Malmö maçından 3 değişikliğe gitti. Defans hattını değiştirmeyen Güneş, stoper ikilisini yine Necip ve Vida\'dan oluştururken, sağ bekte Dorukhan, sol bekte de Adriano\'yu 11\'de görevlendirdi. Orta ikilide Medel ile Atiba görev yaparken Quaresma, Ljajic ve Lens hücum hattının 3\'lüsü oldu. Tecrübeli teknik adam santrfordaki tercihini ise Güven Yalçın\'dan yana kullandı.

BEŞİKTAŞ\'TA EKSİKLER AZALIYOR

Beşiktaş\'ta eksik futbolcu sayısı Trabzonspor karşılaşmasında bir hayli azaldı. Sakatlık, kadro dışı, UEFA listesinde olmama gibi sebeplerle Malmö maçına 9 futbolcusundan yoksun çıkan siyah beyazlılar, Trabzon karşısına sadece 2 eksikle çıktı. Sakatlığı geçen Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Lens ile Malmö kadrosuna listeye yazılmadıkları için giremeyen Atiba ve Güven Yalçın maç kadrosunda yer aldı. Bu futbolculardan Atiba, Güven ve Lens maça 11\'de başlarken, Caner ve Gökhan Gönül yedek soyundu. Sakatlığı geçmeyen Babel ve Roco ise karşılaşmada yer almadı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU, MEHMET TUTULKAN\'IN AİLESİNİ AĞIRLADI

2 hafta önce oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisini izlediği restoranda çıkan kavgada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Mehmet Tutulkan\'ın ailesi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından ağırlandı. Tutulkan ailesi, Trabzonspor maçını yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu\'nun locasından izledi.

ATIBA\'DAN REKOR, NECİP\'TEN 2\'NCİ DALYA

Beşiktaş\'ta 6\'ncı sezonunu geçiren Atiba Huthcinson, Trabzonspor karşısında rekor maçına çıktı. Kanadalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla Süper Lig kariyerinde 157\'nci maça çıkarak siyah beyazlı ekibin ligde en çok forma giyen yabancı oyuncusu oldu. Bu rekor, 156 maçla Tomas Sivok\'a aitti.

Necip Uysal ise siyah beyazlı formayla ligde ikinci kez \'dalya\' dedi. Beşiktaş\'ın altyapısında yetişen ve 2009-2010 sezonundan itibaren A takım ile birlikte maçlara çıkan Necip, Trabzonspor karşısında 200\'üncü lig karşılaşmasına çıktı.

ÜNAL KARAMAN İLK 11\'İNİ BOZMADI

Bordo mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman ilk 11\'ini bozmadı. Geçen hafta Atiker Konyaspor karşısında galip gelen kadroyu bozmayan Karaman, siyah beyazlılar karşısına Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega ilk 11\'iyle çıktı.

Zorlu mücadele öncesi Trabzonspor\'da Kucka\'nın sakatlığı bulunurken, Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak ise kadro dışında bulunuyor. Bordo mavili ekipte geçtiğimiz günlerde Mustafa Akbaş\'ın da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Trabzonspor\'da üç sarı kartı bulunan Pereira, kart görmesi halinde Süper Lig\'in 17\'nci haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.

OLCAY ŞAHAN, SÜPER LİG\'DE İKİNCİ KEZ DALYA DİYECEK

Süper Lig kariyerine 2012-13 sezonunda Beşiktaş ile başlayan Olcay Şahan ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Şahan, eski takımına karşı forma giymesi halinde Süper Lig\'de 200\'üncü maçına çıkarak ikinci kez \'dalya\' diyecek.

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