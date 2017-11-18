Beşiktaş - Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından (2)

Şenol Güneş: \"Oyun olarak üzülecek bir durum yok\"

\"Dışarıdan kim gelse, kimin oynamaya çalıştığını görür\"

\"Mete Kalkavan\'a Beşiktaşlı demek camiaya hakaret\"

\"Lens gayretliydi\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig 12\'nci hafta açılış maçında Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor 0-0 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vodafone Park\'ta basın mensuplarının karşısına çıktı.

Kazanmak için sahaya çıktıklarının altını çizen Güneş, \"Rakip beraberlik düşüncesiyle oynadı. Onların beraberlik düşüncesi oldu, bizim düşüncemiz olmadı. Oyun üstünlüğümüz skora yansımadı. Çok sayıda pozisyon yakaladık. Daha çok pozisyon bulabilirdik. Bir maçın kazanılması için yeterli pozisyon vardı ama golle sonuçlanmadı. Bugün her şey tümüyle aleyhimize oldu. Basiretsizlik, direk, rakibe çarparak giden toplar. Oyuncular gayretliydi ancak dikkat olarak sıkıntılarımız var. Oradaki rahatsızlığımız sonucu olmadı. Golü bulsaydık erken fark olabilirdi. Ben her an gol geleceğini biliyordum. Öyle bir maç oldu. Maalesef iki oyuncu ve iki puan kaybettik. Hem moral hem puan kaybı yaşadık. Hayat devam ediyor, maçlar devam ediyor. Oyun olarak üzülecek durum yok. Telafisi için çok çalışmak lazım\" ifadelerini kullandı.

\"DIŞARIDAN KİM GELSE KİMİN OYNAMAYA ÇALIŞTIĞINI GÖRÜR\"

Maçın hakemi Serkan Çınar ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, \"Hakem şikayetleri hep söyleniyor. Biz top oynamaya çalışandık. Dışarıdan biri gelse kimin oynamaya çalıştığı, hakemin de kimi oynatmamaya çalıştığını görür. Kayıp zaman için isterse 15 dakika versin, oyunun akışını kesmemek lazım. Hakemlerimiz bu, antrenörlerimiz bu, medyamız bu. Algı yeni bir şey değil. Öyle yayınlar yapılıyor ki \'Mete Kalkavan Beşiktaşlı.\' O zaman bizim düşmanlarımız kim. Onları da bilelim. Hakemler nezdinde yerin dibine sokuyorlar. Bunun üzerinden muhakeme yapmak istemiyorum. Sabırlı olmak istiyoruz, konuşmak istemiyoruz\" dedi.

\"METE KALKAVAN\'A BEŞİKTAŞLI DEMEK CAMİAYA HAKARET\"

Hakem Mete Kalkavan\'a \"Beşiktaşlı\" demenin siyah-beyazlı camiaya en büyük hakaret olduğunu belirten Şenol Güneş, \"Böyle Beşiktaş camiası yok ediliyor. Bu emekler de boşuna gitti. Kazansak suçluyuz. Yine bu hakemle ne maçlar kaybettik\" şeklinde konuştu.

Geçen hafta oynan Teleset Mobilya Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Ali Palabıyık\'ın Mustafa Yumlu\'ya gösterdiği sarı kartı daha sonra iptal etmesine değinen Güneş, \"Ali Palabıyık\'ın geçen hafta yaptığını yazıp, işlemiyorsunuz. Türk futbolu orada bitti\" dedi.

\"LENS GAYRETLİYDİ\"

Geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefinde bulunan Jeremain Lens\'in performansını değerlendiren tecrübeli teknik adam, \"Lens gayretliydi, iki pozisyonu vardı. Gayretine rağmen sonuca katkı yapamadı. Arkasında Babel vardı, onu kullanmaya çalıştık. Etkili atakları daha fazla yapmak için yeni oyuncular almak zorundaydık. Seyahatten ve milli takımdan geç gelen oyuncular vardı.

Yorgundular\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şenol Güneş açıklamalar