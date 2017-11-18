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Spor

Beşiktaş - Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından (1)

Okan Buruk: "Verilmeyen penaltımız var" Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig 12'nci hafta açılış maçında Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor 0-0 berabere kaldı

18 Kasım 2017 02:36

Okan Buruk: \"Verilmeyen penaltımız var\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig 12\'nci hafta açılış maçında Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor 0-0 berabere kaldı.
Mücadelenin ardından Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Vodafone Park\'ta basın mensuplarının karşısına çıktı. Buruk, Beşiktaş\'tan bir puan almanın çok önemli olduğunu ve bunun sevincini yaşadıklarını söyleyerek, \"Zor olacağını biliyorduk, maç içinde bunu da yaşadık. Önlem almaya çalışsanız da Beşiktaş\'ın sonucu değiştirecek 7-8 sonucu var. Takım olarak iyi savunma yaptık. Tabii ki pozisyonlar verdik ama 3-4 tehlike bulduk. Verilmeyen penaltımız olduğunu düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.
Beşiktaşlı Quaresma\'nın kaçırdığı penaltının gol olması halinde maçın kaderinin değişebileceğini belirten Buruk, \"Beşiktaş çok iyi oynadı. Penaltıyı yesek maçın kaderi değişebilirdi. Beşiktaş çok pozisyon yakaladı, kazanabilirdi. Arkasında muhteşem bir seyircisi vardı. Başından sonuna kadar hakem baskısı hissettiğimiz maç oldu. Hakem, bütün kararları aleyhimize verdi. Hakemin baskısı
üstüne binince zaman zaman zorlandık\" dedi.

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-Okan Buruk açıklamalar

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