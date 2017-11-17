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Spor

Beşiktaş - Teleset Mobilya Akhisarspor maçından notlar 

Pepe ilk kez kadroda değil  Milli oyuncular dinleniyor  Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig'in 12'nci haftasının açılış maçında Beşiktaş sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor

17 Kasım 2017 23:03

Pepe ilk kez kadroda değil 

Milli oyuncular dinleniyor 

Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'in 12\'nci haftasının açılış maçında Beşiktaş sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor. 
PEPE İLK KEZ KADRODA DEĞİL 
Bu sezon oynanan tüm karşılaşmalarda ilk 11 de yer bulan Pepe, ilk kez kadroda yer almadı. Portekiz Milli Takımı\'nın, ABD ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Pepe, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Salı günü oynanacak olan Porto maçı sebebi ile teknik direktör Şenol Güneş tarafından riske edilmedi. Beşiktaş\'ta Pepe\'nin yerine Şilili yıldız Medel defansta görev aldı.  
MİLLİ OYUNCULAR DİNLENİYOR 
Sakatlığı sebebi ile riske edilmeyen Pepe dışında Beşiktaş\'ta ülkelerinin milli takımlarında olan Babel, Oğuzhan ve Cenk Tosun da Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ilk 11\'de yer almadı. Siyah-beyazlılarda bu 3 ismin yerine Tolgay Arslan, Lens ve Negredo ilk 11\'de forma şansı buldu.

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