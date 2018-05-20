Beşiktaş - Sivasspor maçının ardından

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor\'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligi 4\'üncü sırada bitirmelerinin kendilerini üzdüğünü ifade eden Şenol Güneş, \"Bu bizi üzdü. İyi bir sonuç ve sıralama bekliyorduk. Bizim için beklenen sonuç bu değildi. Beklentilerimizin altında kaldık. Sonuç ne olursa olsun oyuncularımala gurur duyuyorum. Deplasmandaki puan kayıpları, ilk yarıdaki puan kayıpları, şu yanlışlar, bu yanlışlar; hepsini sayabiliriz. Mazeretler eksiklerimizi ortadan kaldırmaz. Şampiyonlar Ligi\'nde de bir bedel ödediğimizi düşünüyorum\" diye konuştu.

\"TALİSCA ANLAŞMASINI YAPTI\"

Anderson Talisca\'nın takımdan ayrılmasına üzüldüğünü belirten Güneş, \"Oyuncuların gidiş veya gelişlerine ben karar vermiyorum. Talisca zaten devre arasında gitmişti. Maalesef giden bir oyuncumuz. Talisca\'nın gitmesine üzüldüm. Biraz daha kalsaydı hem bizim için hem kendisi için iyi olurdu. İyi bir kulübe gittiği için mutluyum. Anlaşmasını yaptı zaten\" şeklinde konuştu.

\'NEYİN VAR, NE OLDU\' SORAN YOK\"

Fenerbahçe ile oynanan olaylı derbi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, \"Ben bir şey yapmadım ama bir olay yaşadım. \'Neyin var, ne oldu\' soran yok. O maçtaki dördüncü hakem, bugün de görevliydi, \'Biz tatil ettik\' dedi. Dayak yiyen bir adam olarak komplocu, kumpasçı, tiyatrocu olduk. O zaman seyirci niye ceza aldı, kulüp niye ceza aldı. Futboldaki şike sürecinde federasyon başkanı olan Mehmet Ali Aydınlar, şimdi Fenerbahçe\'de. Onun hastanesine gittim. Rapor bende. Aykut Kocaman, kafama yabancı madde geldiğini kabul ediyor, ne kadar geldiğini hesap edemiyor. O zaman yanıma gel. Soyunma odasına gel. Tansiyonum 19,5 olmuştu. Hastaneye gittim. Retinada da yırtık vardı. Onun için gittim\" ifadelerini kullandı.

SAMİMİYET, İYİ NİYET OLMADIKTAN SONRA VAR BİLE YOK OLUR\"

Başından bir hadise geçtiğini ifade eden Şenol Güneş, \"Samimiyet, iyi niyet olmadıktan sonra VAR bile yok olur. Penaltıdan mı, oyundan mı bahsedeyim. Çok şey karıştırırsak buluruz. Bunları kabulleniyorum. Başımdan bir hadise geçti. Hiçbir suçum yok. \'70 yaşında adam nasıl sürünür\' diyorlar. Evet süründüm. Bu benim ayıbım değil\" diye konuştu.

SAMET AYBABA: \"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAZI KULÜPLERLE GÖRÜŞMELERİMİZ OLACAK\"

Son günlerde adı Trabzonspor ile anılan Samet Aybaba, \"Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta bazı kulüplerle görüşmelerimiz olacak. Sivasspor yönetimiyle görüştük. Birlikte çalışmayacağımızı gördük, o yüzden ayrılacağız\" dedi.

\"HAKEMLERLE İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRME YAPIYORUM\"

Hakemlerle ilgili genel bir değerlendirme yaptığını belirten Aybaba, \"Kırmızı karttan önce başka bir oyun vardı, kırmızı karttan sonra başka bir oyun vardı. Bu tip tartışmalar hem hakemlere hem bize zarar veriyor. Oyunun bütünlüğüne bakmak lazım. Renklere, statlara, oyuncu isimlerine, şehirlere bakmadan hakemler hareket etmeli. Tartışmalarla daha da kötüye gidecek. \'Bu kadar kaliteli oyuncu getiriyoruz, futbol gelişsin\' diyorlar. Ancak ben geliştiğini göremiyorum. Hakemler bizim oyuncumuza farklı geliyor. Bu maç için bunları söylemiyorum. Genel bir değerlendirme yapıyorum\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şenol Güneş\'in açıklamaları

- Samet Aybaba\'nın açıklamaları