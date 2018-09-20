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Spor

Beşiktaş - Sarpsborg maçının 11'leri açıklandı

İSTANBUL / DHA Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg'u konuk edecek

20 Eylül 2018 21:39

İSTANBUL / DHA

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg\'u konuk edecek.
Vodafone Park\'ta saat 19:55\'te başlayacak mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu\'ndan Tamas Bognar yönetecek. Bognar\'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor yapacak. Theodoros Georgiou ise dördüncü hakem olacak.
İki takım da sahaya şu 11\'le çıkacak;
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Roco, Caner, Medel, Oğuzhan, Töre, Lens, Ljajic, Larin
SARPSBORG: Vasyutin, Askar, Horn, Tamm, Thomassen, Halvorsen, Lund-Nielsen, Zachariassen, Heintz, Muhammed, Mortensen
 

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