Beşiktaş - Sarpsborg maçının 11'leri açıklandı

İSTANBUL / DHA
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg\'u konuk edecek.
Vodafone Park\'ta saat 19:55\'te başlayacak mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu\'ndan Tamas Bognar yönetecek. Bognar\'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor yapacak. Theodoros Georgiou ise dördüncü hakem olacak.
İki takım da sahaya şu 11\'le çıkacak;
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Roco, Caner, Medel, Oğuzhan, Töre, Lens, Ljajic, Larin
SARPSBORG: Vasyutin, Askar, Horn, Tamm, Thomassen, Halvorsen, Lund-Nielsen, Zachariassen, Heintz, Muhammed, Mortensen