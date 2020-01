Beşiktaş - RB Leipzig maçının ardından - 2

Şenol Güneş: \"İyi oynayarak kazanma anlayışı önemli\"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda RB Leipzig\'i 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

Leipzig\'in genç ve gelişime açık bir takım olduğunu vurgulayan Güneş, \"Denk bir grupta mücadele ediyoruz. Bugün rakibimiz Leipzig\'di. Son torbadan katıldılar ama oyun olarak iyi bir takım. İlk yarıda golü bulduktan sonra kontratakla çıkmaya çalıştık. İlk yarının son bölümünde kalemizi iyi savunduk ve sonrasında ikinci golü bulduk. İkinci yarının özellikle son bölümünde yorgun düştük ve rakibe şut atma imkanı verdik. Takım savunmasını iyi yapan bir takımları var ama bugün bunu biraz kırmayı başardık. Oyuncularımız çok gayretli ve iyi niyetliydi. Çıkışta topları iyi kullanamadık ama buna rağmen iyi bir galibiyetti. Yarışta 6 puana sahibiz. Monaco\'yla oynayacağız ve üst üste 2 maçımız olacak. Bu maçlarda alacağımız bir galibiyet bize çok avantaj sağlayacaktır. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Hepsi yoruldular ama mutlu oldular\" diye konuştu.

\"İYİ OYNAYARAK KAZANMA ANLAYIŞI ÖNEMLİ\"

Almanya\'ya giderek Leipzig\'in lig mücadelesini izlemesi ile ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, \"Genelde gidip izleyen ve analiz yapan arkadaşlarımız var. Müsait olduğum için izlemeye gittim. O maçta 4, 5 oyuncuyu oynatmadılar. Oyun formatı olarak aynıydı. Werner ve Augustin hızlı oyuncular. Bunlara Bruma\'yı da dahil edebiliriz. Biz fizik gücünü iyi kullandık başlarda. Maç izlemek tabii ki avantaj ama kendi takımımızın iyi oynaması daha önemli. Bugün de bunu başardık\" dedi. Çok güzel bir maç olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, \"Sadece futbol oynamayı düşünmek önemli. Bugün 2 takım da bunu düşündü. Leipzig iyi bir takım. Aynı şeyi Porto için de söyledim. Taraftar da destek veriyor. Her şeye rağmen kazanmak anlayışı yerine iyi oynayarak kazanma anlayışı önemli. İlk 15 dakika yarı sahayı geçemediler, bunda taraftarın da etkisi var. Kulağımda bir rahatsızlık var, bunun desibelle alakası olabilir. Rakip daha genç bir takım ama her şeye rağmen şartları zorladık. Fenerbahçe maçını cuma günü oynayabilirdik, Gençlerbirliği maçını cuma günü oynayacağız, sonra milli maç var. Öncelik Şampiyonlar Ligi maçı düşünmeli\" ifadelerini kullandı.

\"IŞIKLARIN SÖNMESİ BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU\"

Vodafone Park\'ta yaşanan 10 dakikalık aydınlatma sorunu hakkında konuşan Güneş , \"Bu bizim için sürpriz oldu. Jeneratörün arıza yaptığını söylediler. Bu iyi bir şey değil. Özellikle böyle güzel bir statta olmaması gerekirdi. Kimseyi suçlamak istemiyorum tabii ki. Ama bizim açımızdan dinlenmek için iyi oldu\" dedi. İlk 15-20 dakikada oyuna çok iyi başladıklarının altını çizen Güneş, \"Maçın başında fizik gücü olarak daha iyiydik. Seyirci tabii ki çok önemliydi. Ama kötü oynayan bir takım olsa, kimse etkilenmezdi bu kadar. Ses yüksekliği çok etkili olabilirdi. Bundan genç oyuncular etkilenebilir. Bruma yabancı değil buraya. Şampiyonlar Ligi\'nde her sahada bu olabilir ama bizim sahamızda çok iyi bir ambiyans var\" ifadelerini kullandı. Leipzig\'in topun olduğu bölgeye kalabalık gittiğini söyleyen başarılı hoca, \"Bu nedenle biz de daha çok ters tarafa oynadık. Zaman zaman alan daraltmayı biz de yaptık. Porto maçında da savunma anlayışlı oynatmaya çalıştığım dönemler oldu. Talisca bunda zayıf kalıyor. Rakipte Werner önemli bir oyuncuydu. Çıkması bizim için iyi oldu. Keita beklenenin altında oynadı. Oyuncularımız ilk yarıda çok iyi işler yaptı. İkinci yarıda da fizik güçleri daha iyi olduğu için onlar iyi işler yaptı\" değerlendirmesinde bulundu.

\"HER HAFTA BİR SONRAKİ MAÇI DÜŞÜNÜYORUZ\"

Son olarak Fenerbahçe mağlubiyetinin bu maç üzerindeki etkisi ile ilgili açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, \"Takımda değişen bir şey olmadı. Her hafta bir sonraki maçı düşünüyoruz. Kamuoyu bu yorumu yapıyor ama bizim gündemimizde yok. Geyik muhabbetiyle iş yapamayız. Bizim yapacağımız kendi gerçeklerimiz. Bugün itibariyle bu maç bitti. Yarın itibariyle bir sonraki maça nasıl hazırlanır onu düşüneceğiz. Rakipte çok önemli oyuncuların olduğunu düşünüyoruz. Keita çok genç. Atiba da çok koşuyor ve tecrübesiyle akıllı da oynuyor. Oyuncu yarıştırması yapmıyorum. Leipzig\'e saygı duyuyorum. Çok iyi bir proje olarak ilerliyorlar. Bizim başka sorunlarımız var ve bunlarla ilgili konuşursam ceza alırım. Taraftarımız var hocamız var, oyuncumuz var. Sahada yalnız kalmayacağız. Ceza alıp almayacağımı bilmiyorum, aldıktan sonra bakarız. Türk futboluyla alakalı yorum yapmak istemiyorum. Leipzig maçıyla ilgili konuşmak istiyorum\" dedi. Sağ bekte yaşanan sakatlıklarla ilgili konuşan Güneş, Beck\'in takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak da, \"Beck bizim için önemli bir oyuncuydu. Transfer koşullarında sıkıntılarımız vardı. FFP için de Beck\'e böyle bir talep vardı ve değerlendirdik. Marcelo da aynı şekilde transfer oldu. Bazen bir futbolcunun gitmesini istemezsiniz ama gitmesi gereklidir. Adriano\'nun sakatlığı vardı, bugün de Medel\'de problem oldu. Sağ tarafa gelende problem oluyor herhalde\" diyerek basın toplantısını noktaladı.

