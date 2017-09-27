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Spor

Beşiktaş - RB Leipzig maçının ardından - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan RB Leipzig'in teknik direktörü Ralph Hasenhüttl, mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı

27 Eylül 2017 04:09

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Beşiktaş\'a 2-0 mağlup olan RB Leipzig\'in teknik direktörü Ralph Hasenhüttl, mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.
İlk yarıda istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyleyen Hasenhüttl, \"Rakibimizi tebrik ediyorum, ilk yarı iyi oynadılar ve buldukları 2 golle galip geldiler. Haklı galibiyet aldılar. Maçın başında atmosfere yenildik. Bizim için çok yeni ve alışkın olmadığımız bir atmosferdi. Belki de buna çok fazla takıldık. Böyle bir atmosfere takımı hazırlamak mümkün değil. Sağır eden bir tezahürat vardı. Beşiktaş taraftarı bizi çok iyi baskı altına aldı. Sahaya çıktığımız andan itibaren taraftarlar bizi ıslıkladı. Oyuncularımız bundan etkilendi. Daha önce böyle bir atmosferde oynamamanın bedelini ödedik. İkinci yarı oyuncularımızı biraz daha uyandırmaya çalıştık. İkinci yarı iyi oyun ortaya koyduk\" açıklamasında bulundu.
Beşiktaş\'ın tecrübeli bir takım olduğunun altını çizen Hasenhüttl, \"Bu Şampiyonlar Ligi\'nde çok büyük önem taşıyor. Beşiktaş\'ın 6 puanla grupta zirvede olması tesadüf değil\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ralph Hasenhüttl açıklamalar

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

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