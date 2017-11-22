Beşiktaş - Porto maçının ardından (2)

Porto Teknik Direktörü Conceiçao: \"Galibiyet alabilirdik ama beraberlikle ayrılıyoruz\"

\"Bugün bir şey kaybetmedik ve şansımız devam ediyor\"

\"Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor\"

\"Beşiktaş\'ın Almanya\'da kazanmasının zor olduğunu düşünüyorum\"

\"Aboubakar\'ın da bu kadar sevilmesi normal. Futbolun içinde olan, iyi niyetli bir durum olduğunu düşünüyorum\"

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Portekiz\'deki karşılaşmaşya göre daha etkili bir oyun sergilediklerini kaydeden Conceiçao, \"Bugün daha istikrarlı oynadık. İki takım da kazanmak istedi ve rekabetçi bir maç çıkardılar. İki takım da pozisyonlar üretti. İlk yarıda biz daha iyiydik, ikinci yarıda Beşiktaş öne çıktı. Bugün galibiyet de alabilirdik ama beraberlikle ayrılıyoruz\" dedi.

\"BUGÜN BİR ŞEY KAYBETMEDİK VE ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR\"

Amaçlarını bir üst tura çıkmak olduğunu kaydeden Sergio Conceiçao, \"Monaco maçımız var. Sürprizlerle dolu bir gruptayız. Önümüzdeki maçtan sonra çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Grubun sonuçları Monaço-Leipzig maçına da bağlı. Çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Beşiktaş çok tecrübeli bir takım. Leipzig daha genç oyunculardan kurulu ama kapasitesi yüksek bir takım. Bir sonraki maça iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Biz bugün bir şey kaybetmedik ve şansımız devam ediyor. Alacağımız tavırlar ve bundan sonraki maçtaki duruşumuzu belirleyecek. Heyecanımızı sürdürmemiz gerekiyor çünkü hala 1 maç daha var\" şeklinde konuştu.

\"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇA ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR\"

Beşiktaş\'ın harika bir maç çıkardığını ve müthiş bir taraftar desteği olduğunu ifade eden Conceiçao, \"Üst tura çıktıkları için tebrik ediyorum Beşiktaş\'ı. Grupta önümüzdeki günlerde neler olacağını bilmiyorum. Beşiktaş, Leipzig\'\'de kazanır mı, kazanmaz mı bilmiyorum ama bizim bu hesaplara bağlı kalmamamız lazım. Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Bu atmosferi çok beğendim bu akşam. Portekiz basınında biraz abartılmıştı. Atmosferden çok etkilenmedi takımım. Çok da güzel ve etkili bir oyun ortaya çıktı\" diye konuştu.

\"BEŞİKTAŞ\'IN ALMANYA\'DA KAZANMASININ ZOR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM\"

Leipzig\'in çok güçlü bir takım olduğunu ve grupta iddiasını sürdürdüğünü dile getiren Sergio Conceiçao şu şekilde konuştu: \"Bence Almanya\'da Beşiktaş\'ı ağırlarken kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Ben Beşiktaş\'ın Almanya\'da kazanmasının zor olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi\'ndeki bütün futbolcular elinden geleni yapıyor. Leipzig kaliteli bir takım. Önümüzdeki maç için şu anda konuşmak erken.\"

\"ABOUBAKAR\'IN DA BU KADAR SEVİLMESİ NORMAL. FUTBOLUN İÇİNDE OLAN, İYİ NİYETLİ BİR DURUM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM\"

Sergio Conceiçao, mücadelenin sonrasında Aboubakar\'ın taraftarlara 3\'lü çektirmesi ile ilgili ise şöyle konuştu: \"Aboubakar, Beşiktaş taraftarıyla tezahürata eşlik mi etti? Benim haberim yok. Beşiktaş, Aboubakar\'la ilgileniyor mu? O zaman başkan burada, kendisine transferle ilgili teklif yapabilirsiniz. Futbolda oyuncular farklı takımlarda oynarlar. Quaresma da Beşiktaş\'ta oynayan bir futbolcu, daha önce Porto\'da oynamıştı. Quaresma maçtan çıkarken Porto taraftarı tarafından da alkışlandı. Aboubakar\'ın da bu kadar sevilmesi normal. Futbolun içinde olan, iyi niyetli bir durum olduğunu düşünüyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sergio Conceiçao\'nun açıklamaları

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

