Beşiktaş - Porto maçının ardından (1)

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: \"Hak ettiğimiz sonucu aldık\"

\"Hepimiz gelip geçiciyiz\"

\"Bizim odadakiler dışarı çıkıyor zaten, söylememe gerek yok\"

\"Tarih geçmişte kalır, biz geleceğe bakıyoruz\"

\"Engeller bitmez\"

\"Amacımız hep daha iyi oynamak\"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda Porto ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vodafone Park\'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, \"Netice olarak iyi başladık ve iyi bitirdik. Buradan birinci çıkmak çok önemliydi, sonuncu da olabilirdik. Öncelikle başkanımız ve yönetim kuruluna, daha sonra önceki maçımızı da izlemeye gelen Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerine, oyuncularımıza, personelimize, medyaya, tüm futbol severlere teşekkür ediyorum. Ama öncelikle son dakikaya kadar olağanüstü bir ambiyans yaratan taraftarlara da teşekkürler. Her maçımız gibi bu maçta da destek oldular\" dedi.

\"HAK ETTİĞİMİZ SONUCU ALDIK\"

Hak ettikleri sonucu aldıklarını söyleyen Güneş ,\"İyi yönden bakarsak grubu birinci bitirdik. Ama kötü taraftan bakarsak iki maçta 4 puan kaybettik. Daha fazla puan alabilirdik. İki takım da kontrollü oynadı. Duran toptan gol yedik, sonra bir dağıldık. Ama ikinci yarı tamamen oyun kontrolü bizdeydi. Tamamına bakıldığında, beraberlik denk bir sonuç denebilir. Çok mutluyuz. Bugüne kadar bu gruptan çıkabilmek için olağanüstü bir isteğimiz vardı. Sizin de bildiğiniz gibi Avrupa\'da hep son anlarda kaybediyorduk. Bugün de böyle bir acıyı görmek istemezdik. Çok güzel bir iş oldu bizim için. Sonuca bakarsak, takım seviyemizin iyi olduğunu ve Türkiye\'yi iyi temsil ettiğimizi gördük. Bir üst turda nasıl bir oyun sergileyeceğimiz, ondan sonraki gidişatımızı da belirleyecek\" ifadelerini kullandı.

\"HEPİMİZ GELİP GEÇİCİYİZ\"

Taraftarların harika bir iş çıkarttığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, \"Hepimiz gelip geçiciyiz, takımın sembolü de gururu da taraftarlardır. Biz onlara layık bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bugün baktığımızda da tüm taraftarlar oyuncularımızla gurur duyuyor, biz de onlarla gurur duyuyoruz\" diye konuştu.

\"BİZİM ODADAKİLER DIŞARI ÇIKIYOR ZATEN, SÖYLEMEME GEREK YOK\"

\"Maç sonrası soyunma odasında nasıl bir hava vardı\" sorusuna yanıt veren Güneş, \"Bizim odadakiler dışarı çıkıyor zaten, o yüzden söylememe gerek yok. Bu işi yapıyorsak en iyisini yapacağız. Bir futbol yapımız var. Bunu oynarken kaybettiklerimiz de oldu, bugün de kaybedebilirdik. Ama biz bunu oynamaya çalışıyoruz. Güven kazanmak çok önemliydi. Monaco, Porto ve Leipzig önemli takımlar ama bir Barcelona veya Real Madrid değil. Bir üst seviyeye çıkmalıyız. Benden sonra mı olur, benimle mi olur bilemem, bu benim 3\'üncü senem. Daha çok çalışmamız gerekiyor\" açıklamasını yaptı.

\"TARİH GEÇMİŞTE KALIR, BİZ GELECEĞE BAKIYORUZ\"

Mücadeleye başlarken oyunu kontrol ederek hücum etmek istediklerini söyleyen Şenol Güneş, \"Bu oyuncuları zorluyor. Net pozisyon yokken duran toptan gol yedik. Cenk\'in becerisiyle golü bulduk. Golden sonra iyi oynamaya başladık, rakip de telaş yaptı. Hem topla, hem topsuz iyi oynadık. Bunu yaptığımız ideal bir takım oluyoruz. Tarih yazma lafı çok konuşuluyor, tarih geçmişte kalır. Biz geleceğe bakıyoruz. Yeteneğimiz, karakterimiz güçlü olmalı. Rakip kim olacak bilemiyorum, hayırlısı olsun diyoruz\" dedi.

\"ENGELLER BİTMEZ\"

Bir üst seviyede kendilerini görmek istediklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, \"Geçen sene Dinamo Kiev\'e kaybettiğimizde söylemiştim, Şampiyonlar Ligi grubundan çıkamama sıkıntımız vardı, bunu aştık. Engeller bitmez. Ama kabul etmek lazım, Real Madrid, Bayern Münih, Barcelona.. Bunlar üst seviye takımlar. Yine topumuzu oynarız, fark da yiyebiliriz. Ne olur bilemem. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız\" değerlendirmesinde bulundu.

\"AMACIMIZ HEP DAHA İYİ OYNAMAK\"

Amaçlarının hep daha iyi oynamak olduğunu söyleyen Güneş, \"Rakibi çıkartmadan, etkili pozisyon üreterek goller bulmak. Hedefimiz bu. Kendimi bir yere koymuyorum. Kendimi okyanus içerisindeki bir damla olarak görüyorum. Öyle bir kulüpteyiz. Ancak biz damlaya damlaya göl olur mantığıyla devam edip, kulübü büyütmeye çalışıyoruz\" diye konuştu.

Güneş son olarak Tosic - Medel değişikliği ile ilgili gelen bir soruya, \"Tosic\'in sakatlığı vardı, ısrarla oynamak istedi. Onun da zararını gördük. Pepe\'ye çok iş düştü. Devre arasında Medel\'i aldık, o da çok iyi oynadı ve çok başarılı oldu\" yanıtını vererek basın toplantısını noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şenol Güneş\'in açıklamaları

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)