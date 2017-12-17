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Spor

Beşiktaş - Osmanlıspor maçından notlar

Beşiktaş 10 yabancı ile sahada Caner Erkin hasreti bitti Oğuzhan'a 200'üncü maç plaketi 100'üncü gol heyecanı Sercan SAPANATAN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşan Beşiktaş yabancı ağı

17 Aralık 2017 22:40

Beşiktaş 10 yabancı ile sahada

Caner Erkin hasreti bitti

Oğuzhan\'a 200\'üncü maç plaketi

100\'üncü gol heyecanı

Sercan SAPANATAN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşan Beşiktaş yabancı ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı. Siyah-beyazlıların ilk 11\'inde 10 yabancı futbolcu yer aldı. Orta sahada Tolgay ve Oğuzhan yerine Medel ve Talisca, forvet hattında ise Cenk Tosun\'un yerine İspanyol yıldız Alvaro Negredo ilk 11\'de başlayan isimler oldu. Beşiktaş, bu sezon ilk kez orta sahada Medel - Atiba ikilisiyle başladı.
CANER ERKİN HASRETİ BİTTİ
Süper Lig\'de Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada hakeme gösterdiği aşırı tepkiden dolayı 6 maç ceza alan, sarı kart cezası ile birlikte toplamda 7 maç formasından uzak kalan Caner Erkin, Osmanlıspor karşılaşmasının 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı.
OĞUZHAN\'A 200\'ÜNCÜ MAÇ PLAKETİ
Beşiktaş\'ta kaptan Oğuzhan Özyakup, Galatasaray maçında Beşiktaş forması altında 200\'üncü resmi maçına çıkarken, plaketini Osmanlıspor maçı öncesinde aldı. Oğuzhan\'a 200\'üncü maç plaketini Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil verdi. 
100\'ÜNCÜ GOL HEYECANI
Vodafone Park\'ta oynadığı resmi maçlarda başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş, evindeki 100\'üncü golünü Osmanlıspor\'a karşı kaydetmeye çalışacak. Siyah-beyazlı ekip Vodafone Park\'ta oynadığı 41 resmi maçta ağları 99 kez sarsma başarısı gösterdi.

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