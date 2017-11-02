Beşiktaş - Monaco maçının ardından - 2

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: \"Kaybetmemek istiyorduk\"

\"Gruptan çıkmayı garantilememiz gerekiyor\"

\"Sakatlıklar olmasa değişiklikleri hücuma yönelik yapardım\"

\"Son bölümde çabuk oynadık ve oyunu soğutamadık\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4\'üncü hafta maçında Monaco ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş\'ta teknik direktör Şenol Güneş, mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

Monaco\'yu değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, \"Deplasmanlarda daha iyi sonuçlar alabilen ve kontratağa iyi çıkan bir takım. İlk maça göre daha farklı oynamamız gerekiyordu. Rakibi de kontrol edebilmemiz gerekiyordu. Bu nedenle ilk yarıda fazla pozisyon üretemedik. Kısa pas yaparken golü yedik. İkinci yarıda golü bulduk. Son bölümlerde kontrol tamamen kayboldu. Bu da rakibin işine geliyordu. Maçın beraberlik riskini göze aldıktan sonra ikinci golü bulabilirdik ama gol de yiyebilirdik. En azından kaybetmemek istiyorduk ve rakiplerin sonuçları bizi doğrudan etkiliyor. Aynı şey Monaco için de geçerli\" ifadelerini kullandı.

\"GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEMEMİZ GEREKİYOR\"

Kazanılan beraberliğin ardından avantajın hala kendilerinde olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, \"Öncelikle gruptan çıkmayı garantilemek gerekiyor. Bugün kaybetseydik, UEFA\'ya bile katılamayabilirdik. Monaco\'nun birinci olabileceği düşünülürken, son torbadan gelen Leipzig\'in de grup liderliği şansı var. Geçen sene son maçta kaybettik. Şu anda daha avantajlıyız ama buna güvenmiyoruz. Taraftarların beraberliğe üzülmesi doğaldır. Ben ilk defa beraberliğe razı olabileceğimizi söyledim. 3 puan tabii ki çok önemliydi ama kaybetseydik moralimiz bozulurdu ve şansımız zora girebilirdi. Porto maçını kazanmak istiyoruz ama maçın gidişi ne olur bilemeyiz. Maça gelirsek, ben yine Monaco\'nun çok iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim\" dedi.

\"SAKATLIKLAR OLMASA DEĞİŞİKLİKLERİ HÜCUMA YÖNELİK YAPARDIM\"

Takımdaki sakatlıklar ile ilgili konuşan Güneş, \"Sakatlık olarak henüz tam değerlendirme yapmadık. Biz geride değil, önde değişiklik yapmak istiyorduk. Ancak öyle bir gelişti ki, maalesef değişiklik yapmak zorunda kaldık. Hücumcular çok tempolu oynamak zorunda kaldılar. Tolgay\'ın, Tosic\'in sakatlıkları var. Ardından Atiba\'nın sakatlığı oldu. Sakatlıklar olmasaydı Talisca\'yı, Negredo\'yu kullanırdım. Sakatlıklar olmasa değişiklikleri hücuma dönük yapardım. Atiba ve Tolgay\'ın yanına Medel\'i de koyabilirdik ama daha defansif olabilirdi. Tolgay da iyiydi, Atiba da iyiydi. Talisca, Negredo, Medel ve diğer oyuncuların hepsi bizim için çok önemli. Oyuncularla ilgili bir olumsuzluk düşünmüyorum ve hepsinden çok memnunum Şampiyonlar Ligi, fedakarlık yapmaya değecek bir olay. Biz Beşiktaş olarak geçmiş maçlarda ve bugünkü karşılaşmalarda ülke futboluna katkı sağlamak istiyoruz. Ülke puanına katkı sağlamayacaksanız o zaman niye katılalım, kendi aramızda oynayalım. Burası önemli bir turnuva. Çok güzel bir müziği var, çok güzel bir ambiyansı var\" değerlendirmesinde bulundu.

\"SON BÖLÜMDE ÇABUK OYNADIK VE OYUNU SOĞUTAMADIK\"

Gruptan çıkmanın öneminden bahseden tecrübeli teknik adam, \"Geçtiğimiz yıl Dinamo Kiev maçında sadece skor olarak değil, son anda kaybettiğimiz bir turnuva oldu. Bir sene önce de Avrupa Ligi\'nde aynısı olmuştu. Bu gruptan çıkmak hedef olarak hem benim için hem de kulüp için, ekonomik ve marka değeri açısından çok önemliydi. Aksi bir sonuçta, moralimiz bozulabilir ve dengemizi kaybedebilirdik. Yediğimiz gol sonrası bir pozisyon daha verdik. Şu anda Avrupa Ligi\'ni garantiledik. Ligde de öncelikle küme düşmemeyi garantileyip sonra hareket etmek gerekiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz. Rakibin oyun tarzına göre oynamaya çalıştık. Bu yönden memnunum ama daha az hata yapmamız gerekiyordu. Son bölümde çabuk oynadık ve hiç oyunu soğutamadık\" diyerek basın toplantısını noktaladı.

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